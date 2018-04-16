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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Mats Hummels'ten Quaresma itirafı

    Alman yıldızdan Quaresma itirafı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    Bayern Münih'in yıldız defans oyuncusu , Twitter'dan kendisine sorulan 'Ayağının dışını en iyi kullanan oyuncu kim?' sorusuna verdiği cevap dikkatleri çekti

    'Ayağının dışını en iyi kullanan oyuncu kim?' sorusuna Hummels: "Söylemesi zor ama 1 numara ." şeklinde cevap verdi.

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