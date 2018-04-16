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Mats Hummels'ten Quaresma itirafı
Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Bayern Münih'in yıldız defans oyuncusu Mats Hummels, Twitter'dan kendisine sorulan 'Ayağının dışını en iyi kullanan oyuncu kim?' sorusuna verdiği cevap dikkatleri çekti
'Ayağının dışını en iyi kullanan oyuncu kim?' sorusuna Hummels: "Söylemesi zor ama 1 numara Ricardo Quaresma." şeklinde cevap verdi.
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