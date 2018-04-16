Bayern Münih'in yıldız defans oyuncusu Mats Hummels, Twitter'dan kendisine sorulan 'Ayağının dışını en iyi kullanan oyuncu kim?' sorusuna verdiği cevap dikkatleri çekti

'Ayağının dışını en iyi kullanan oyuncu kim?' sorusuna Hummels: "Söylemesi zor ama 1 numara Ricardo Quaresma." şeklinde cevap verdi.