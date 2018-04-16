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Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin coştu
Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Beşiktaş’ın tecrübeli sol beki Caner Erkin, aldığı ağır ceza sebebiyle ritim bulamamıştı.
Başarılı isim son haftalardaki formuyla ise göz kamaştırıyor. Brezilyalı Adriano'nun sağ beke geçtiği dönemde sol bekteki yerini alan 29 yaşındaki futbolcu farklı kazanılan Göztepe ve Akhisar maçlarında 1'er asist yaptı. Bu sezon asist sayısı 7'ye kadar ulaştı.
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