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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin coştu

    Caner Erkin çoştu bir kere
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    ’ın tecrübeli sol beki , aldığı ağır ceza sebebiyle ritim bulamamıştı.

    Başarılı isim son haftalardaki formuyla ise göz kamaştırıyor. Brezilyalı Adriano'nun sağ beke geçtiği dönemde sol bekteki yerini alan 29 yaşındaki futbolcu farklı kazanılan Göztepe ve Akhisar maçlarında 1'er asist yaptı. Bu sezon asist sayısı 7'ye kadar ulaştı.

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