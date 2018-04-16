Beşiktaş’ın tecrübeli sol beki Caner Erkin, aldığı ağır ceza sebebiyle ritim bulamamıştı.

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Başarılı isim son haftalardaki formuyla ise göz kamaştırıyor. Brezilyalı'nun sağ beke geçtiği dönemde sol bekteki yerini alan 29 yaşındaki futbolcu farklı kazanılanmaçlarında 1'er asist yaptı. Bu sezon asist sayısı 7'ye kadar ulaştı.