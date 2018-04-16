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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel: Aklımızı kullanıyoruz

    Ryan Babelden yaşlı takım ifadelerine yanıt
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu ‘yaşlı takım’ ifadesine cevap verdi.

    Hollandalı yıldız "Hepimiz sahada ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Tecrübe böyle bir şeydir, boyunuzu aşan işlere kalkışmazsınız. Bazen kazanmak için koşmak yada savaşmak zorunda kalmazsınız. Takım halinde oynayıp, aklınızı kullanmanız yeterli olur. Biz de bunu yapıyoruz" dedi.

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