Siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu Ryan Babel ‘yaşlı takım’ ifadesine cevap verdi.

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Hollandalı yıldız "Hepimiz sahada ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Tecrübe böyle bir şeydir, boyunuzu aşan işlere kalkışmazsınız. Bazen kazanmak için koşmak yada savaşmak zorunda kalmazsınız. Takım halinde oynayıp, aklınızı kullanmanız yeterli olur. Biz de bunu yapıyoruz" dedi.