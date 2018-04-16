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Süleyman Seba'nın anıları kitap oldu
Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Beşiktaş’ın efsane başkanı ve Türk futbolunun unutulmaz ismi Süleyman Seba’nın hayatı ve anıları kitap oldu.
Faik Gürses ve Gürel Yurttaş'ın yakın dostlarının anılarını alarak yazdığı "Süleyman Seba. Eski dostlar, anılar" kitabı 1 yıllık çalışmanın ardından çıktı. Bugün 14.00'te Beşiktaş Müzesi'nde başkan Fikret Orman'ın da katılacağı organizasyonda kitabın tanıtımı yapılacak.
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