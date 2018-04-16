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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Süleyman Seba'nın anıları kitap oldu

    Sebanın anıları kitap oldu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    ’ın efsane başkanı ve Türk futbolunun unutulmaz ismi ’nın hayatı ve anıları kitap oldu.

    Faik Gürses ve Gürel Yurttaş'ın yakın dostlarının anılarını alarak yazdığı ". Eski dostlar, anılar" kitabı 1 yıllık çalışmanın ardından çıktı. Bugün 14.00'te Müzesi'nde başkan Fikret Orman'ın da katılacağı organizasyonda kitabın tanıtımı yapılacak.

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