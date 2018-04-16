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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş'ten Fenerbahçe maçı öncesi 'tahrik' uyarısı

    Şenol Güneşten Fenerbahçe uyarısı
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 16.04.2018

    Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'yle oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi ciddi uyarılarda bulundu.

    Perşembe günü Fenerbahçe'yle oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi Şenol Güneş işi sıkı tutmak için oyuncularına uyarıda bulundu.

    Siyah beyazlı ekibin cumartesi günkü antrenmanında tecrübeli teknik adamın oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Güneş'in takımına "Akhisar'da önemlki bir galibiyet aldık. Geriye 5 maçımız kaldı. Quaresma ilk Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmüştü, sonucu ağır oldu. Kadıköy'deki maçta size yönelik ağır tahriklerde bulunacaklardır. Bu tahrikler kapılmayın. Bizim açımızdan lig yarışı çok önemli" dediği ortaya çıktı.

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