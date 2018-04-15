15 Nisan 2018, Pazar
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Gary Medel kendini aştı
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Beşiktaşlı taraftarların pek çok lakap taktığı Gary Medel önceki gün bir rekor daha kırdı.
Şilili yıldız, Akhisar karşısında bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla isabetli pas atan Beşiktaşlı oyuncu oldu. 101 isabetli pas yapıp % 96.2 isabet sağlayan Medel sadece 4 isabetsiz pas attı. 120 kez topa dokunan Medel'in attığı 4 uzun topta yerini buldu.
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