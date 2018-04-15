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    15 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Gary Medel kendini aştı

    Gary Medel kendini aştı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    lı taraftarların pek çok lakap taktığı önceki gün bir rekor daha kırdı.

    Şilili yıldız, Akhisar karşısında bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla isabetli pas atan lı oyuncu oldu. 101 isabetli pas yapıp % 96.2 isabet sağlayan Medel sadece 4 isabetsiz pas attı. 120 kez topa dokunan Medel'in attığı 4 uzun topta yerini buldu.

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