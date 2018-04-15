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    15 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak

    Beşiktaşta Baba Hakkı yarın anılacak
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Beşiktaş Kulübünün eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 29. yıl dönümünde yarın mezarı başında anılacak.

    Hakkı Yeten'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilecek anma töreni saat 11.00'de başlayacak.

    Törene katılmak isteyenler için Vodafone Park'ta bulunun kulüp binası önünden saat 10.00'da servis kaldırılacak.

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