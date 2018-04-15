Beşiktaşta Baba Hakkı yarın anılacak

15 Nisan 2018, Pazar
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Giriş Tarihi: 15.04.2018
Beşiktaş Kulübünün eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 29. yıl dönümünde yarın mezarı başında anılacak.
Hakkı Yeten'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilecek anma töreni saat 11.00'de başlayacak.
Törene katılmak isteyenler için Vodafone Park'ta bulunun kulüp binası önünden saat 10.00'da servis kaldırılacak.
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