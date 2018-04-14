Beşiktaş hem atıyor hem yemiyor

24 gol yiyen savunma, 24 gole de direkt katkı yaptı

Beşiktaş defansı hem yemiyor, hem de atıyor... Bu sezon ligde 24 golle en az gol yiyen takım olan siyah-beyazlılar ayrıca 11 maçta kalesini gole kapadı. Sezonun en fazla maçta kalesinde gol görmeyen takım unvanını da ele geçirdi. Ayrıca Beşiktaş'ın önceki akşam Akhisarspor'a attığı 3 golün 2'sinde asisti defans oyuncuları yaptı. Pepe ve Caner'in asistleri siyah-beyazlılara galibiyetin kapısını açarken, bu sezon ligde savunma oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım 9 gol, 15 asistle yine Beşiktaş oldu.