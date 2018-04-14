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Beşiktaş hem atıyor hem yemiyor
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
24 gol yiyen savunma, 24 gole de direkt katkı yaptı
Beşiktaş defansı hem yemiyor, hem de atıyor... Bu sezon ligde 24 golle en az gol yiyen takım olan siyah-beyazlılar ayrıca 11 maçta kalesini gole kapadı. Sezonun en fazla maçta kalesinde gol görmeyen takım unvanını da ele geçirdi. Ayrıca Beşiktaş'ın önceki akşam Akhisarspor'a attığı 3 golün 2'sinde asisti defans oyuncuları yaptı. Pepe ve Caner'in asistleri siyah-beyazlılara galibiyetin kapısını açarken, bu sezon ligde savunma oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım 9 gol, 15 asistle yine Beşiktaş oldu.
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