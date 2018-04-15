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    15 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş yüksekten uçuyor!

    Kartal yüksekten uçuyor!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    İlk yarıda 17 maçta 30 puan toplayan , ikinci yarıda 12 maçta 29 puan aldı İlk bölümde 1,7 gol ortalaması yakalayan siyah-beyazlılar, bunu da 2.2’ye yükseltti

    , ligin ilk yarısına göre daha başarılı bir ikinci yarı geçiriyor. Süper Lig'in ilk yarısındaki 17 maçta 8 kez kazanan Beşiktaş, ikinci yarıdaki 12 karşılaşmada rakiplerine 9 kez üstünlük sağlamayı başardı. Sezonun ilk yarısında 30 puan toplayan Beşiktaş, ikinci devredeki 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 29 puan elde etti ve şimdiden birinci devredeki performansına yaklaştı. Son iki sezonun en golcü takımı olarak şampiyonluğa ulaşan ancak 2017-2018'in ilk yarısında hücumda rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş, ikinci yarıda eski kimliğine döndü. Beşiktaş, ligin ilk yarısına oranla ikinci devrede daha başarılı hücum performansı gösterdi. Sezonun ilk bölümündeki 17 maçta 29 golle 1,7 ortalama tutturan siyahbeyazlılar, ikinci yarıdaki 12 karşılaşmada 27 golle ortalamayı 2,2'ye yükseltti.

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