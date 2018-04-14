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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş Sompo Japan evinde güldü

    Beşiktaş Sompo Japan evinde güldü
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    'nin 25. haftasında , sahasında 'u 87-80 yendi.

    Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 17. galibiyetini alırken, konuk ekip ise 18. kez mağlup oldu.

    Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikasını , 14-13 önde geçti. Pota altından Semih Erden, dış atışlarda da Strawberry'le etkili olan , konuk ekip karşısında ilk periyodu 27-20 üstün tamamladı.

    İkinci çeyreğin ilk bölümünde savunmada etkili olan siyah-beyazlılar, hücumda arka arkaya top kayıpları yapan Gaziantep Basketbol karşısında 16. dakikada farkı 16 sayıya (43-27) çıkardı. Kırmızı-siyahlılar, dış atışlarda Erol Can Çinko ve Armand'la isabetler bulsa da Lalanne ve Strawberry'le hücumda sayılar üretmeyi sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, ilk yarıyı 50-38 önde bitirdi.

    İkinci yarıya üç sayı çizgisinin gerisinden Carter ve Miller'la peş peşe bulduğu basketlerle başlayan Gaziantep Basketbol, 25. dakikada farkı 6'ya indirdi: 59-53. Çeyreğin ikinci bölümünde hücumda yeniden ritmini yakalayan siyah-beyazlılar, Can Maxim Mutaf ve Adams'ın etkili oyunuyla son periyoda 73-66 önde gitti.

    Final çeyreğine de tempolu giren kırmızı-siyahlılar, hızlı hücumda Freimanis'in turnikesiyle 36. dakikada farkı 2 sayıya (79-77) indirdi. Savunma sertliğini son bölümde artıran siyah-beyazlılar, Diebler ve Adams'ın üst üste kaydettiği basketlerle 38. dakikada skoru 85-77'ye getirdi. Skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmayı 87-80 kazandı.

    Salon: BJK Akatlar

    Hakemler: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı

    Beşiktaş Sompo Japan: Adams 22, Strawberry 16, Weems 5, Diebler 2, Semih Erden 11, Can Maxim Mutaf 13, Clark 2, Erkan Veyseloğlu 2, Kenan Sipahi, Lalanne 14

    Gaziantep Basketbol: Miller 15, Erol Can Çinko 9, Armand 20, Balazic 2, Carter 21, Murat Göktaş, Can Uğur Öğüt, Orhan Haciyeva, Freimanis 13

    1. Periyot: 27-20

    Devre: 50-38

    3. Periyot: 73-66


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