Fikret Ormanın keyfi yerinde

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Fikret Orman'ın keyfi yerinde
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Akhisar’da taraftarların sevgi gösterileri arasında dernek binası açan başkanın sevinci farklı zaferle ikiye katlandı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımla birlikte geldiği Akhisar'da Beşiktaşlılar Derneği'nin hizmet binasının açılışını yaptı. Orman, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkana büyük sevgi gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Orman, akşamki mücadeleyi de Akhisar Başkanı Hüseyin Eryüksel ile protokol tribününden takip etti. Farklı galibiyet ve arka arkaya gelen gollerle Fikret Orman'ı bir hayli keyiflendirdi.
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