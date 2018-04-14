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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Fikret Orman'ın keyfi yerinde

    Fikret Ormanın keyfi yerinde
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Akhisar’da taraftarların sevgi gösterileri arasında dernek binası açan başkanın sevinci farklı zaferle ikiye katlandı

    Beşiktaş Başkanı , takımla birlikte geldiği Akhisar'da Beşiktaşlılar Derneği'nin hizmet binasının açılışını yaptı. Orman, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkana büyük sevgi gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Orman, akşamki mücadeleyi de Akhisar Başkanı Hüseyin Eryüksel ile protokol tribününden takip etti. Farklı galibiyet ve arka arkaya gelen gollerle Fikret Orman'ı bir hayli keyiflendirdi.

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