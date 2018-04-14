Beşiktaş, Akhisar deplasmanında rahat bir galibiyet alırken, gecenin yıldızı ‘Füzeci’ Ryan Babel oldu.

Sahada basmadık yer bırakmayan, mücadele, arkadaşlarına yardım ve ataklara destek vermede tam not alan yıldız oyuncu attığı 2 de gol atıp performansını cilaladı... Siyah-beyazlı futbolcu, ilk olarak 3. dakikada ceza sahası dışından müthiş bir şutla Kartal'ı öne geçirdi. Erken gelen golle coşan Kara Kartal, baskısını iyice artırdı. İkinci devrenin başlangıç düğünden sadece 2 dakika sonra tekrar sahneye çıkan Hollandalı yıldız, yine ceza sahasının dışından öyle bir vurdu ki Akhisar kalecisi Milan Lukac bile golü seyretti. Babel, bu iki golle ayrıca bir ilke imza attı. Tecrübeli futbolcu bu sezon ilk kez ceza sahası dışından rakip fileleri havalandırdı. Dün gece ligdeki 27. karşılaşmasına çıkan ve gol sayısını 12'ye yükselten Babel'in 4 de asisti bulunuyor. Şansımız da vardı Beşiktaş lı futbolcu, karşılaşma "Kazanmamız çok önemliydi. Güzel bir galibiyet oldu. Şansımız da. Hatalarımızda rakip cezayı kesemedi" dedi. Kariyerine forvet başladığını söyleyen Babel, zaman zaman santrfor oynama hevesim var. Forvet oynamak bine mutlu ediyor" dedi.

4 GOL, 1 ASİST

Babel, 3. dakikadaki sayısıyla Kartal'ın bu sezon ligde attığı en erken golün sahibi oldu. Hollandalı yıldızın bir başka istatistiği de siyah- beyazlı takımın deplasmanda bulduğu son 6 golün 5'ine etki etmesi (4 gol, 1 asist).

TALİSCA'YI YAKALADI

Babel, takım arkadaşı Talisca'yı da yakaladı. Dün geceki maça kadar ligde 12 gol atan Talisca siyah- beyazlıların ligdeki en skorer ismi durumundaydı. Babel de 2 kez fileleri sarsıp 12'ye yükselerek Brezilyalı'ya ortak oldu. Babel'in bu sezon toplamda ise 14 golü var.