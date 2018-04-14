Beşiktaşta asistler defanstan

14 Nisan 2018, Cumartesi
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Beşiktaş'ta asistler defanstan
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018
Kara Kartal’ın attığı 3 golü de savunma oyuncuları hazırladı. Ryan Babel’in attığı ilk golün pası sol bek Caner Erkin’den gelirken, ikinci golünde Hollandalı oyuncuya pası veren isim bu kez stoper Pepe’ydi.
Alvaro Negredo'nun attığı skoru 2-0'a getiren gol de Caner Erkin'in içeri kestiği topu önlemek isteyen Serginho'nun hatalı pası sonucu geldi.
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