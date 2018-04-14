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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta asistler defanstan

    Beşiktaşta asistler defanstan
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    Kara Kartal’ın attığı 3 golü de savunma oyuncuları hazırladı. ’in attığı ilk golün pası sol bek ’den gelirken, ikinci golünde Hollandalı oyuncuya pası veren isim bu kez stoper ’ydi.

    'nun attığı skoru 2-0'a getiren gol de 'in içeri kestiği topu önlemek isteyen Serginho'nun hatalı pası sonucu geldi.

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