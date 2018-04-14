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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Fabri'den geçit yok

    Fabriden geçit yok
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    'ın İspanyol eldiveni Akhisar’a karşı başarılı bir oyun çıkardı. Özellikle skor 2-0 olduktan sonra 33. dakikada kritik bir kurtarış yaptı.

    Hızlı gelişen Akhisar atağında, Seleznyov'un şutunda açıyı iyi kapatarak mutlak gole engel oldu. Yan toplarda da yine çok iyiydi.

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