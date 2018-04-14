Fabriden geçit yok

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Fabri'den geçit yok
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018
Beşiktaş'ın İspanyol eldiveni Akhisar’a karşı başarılı bir oyun çıkardı. Özellikle skor 2-0 olduktan sonra 33. dakikada kritik bir kurtarış yaptı.
Hızlı gelişen Akhisar atağında, Seleznyov'un şutunda açıyı iyi kapatarak mutlak gole engel oldu. Yan toplarda da yine çok iyiydi.
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