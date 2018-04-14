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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş zinciri kırdı

    Beşiktaş zinciri kırdı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    Kartal, Akhisar deplasmanlarında son zamanlarda zorlanıyordu.

    Siyah-beyazlılar son 5 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabilmişti. Son Akhisar ziyaretinden galibiyetle dönen dün Ege temsilcisini sorunsuz geçti. Bulduğu erken gollerle maçı çözüp, 3 puanı aldı.

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