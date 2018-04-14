14 Nisan 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Gary Medel korkuttu
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018
Kartal'ın son haftalarda harika futbol oynayan yıldızı Gary Medel dün de Akhisar deplasmanında çok iyiydi.
Şililli futbolcu maçın ilk yarısında korkuttu. Gary Medel 26. dakikada aldığı darbeyle yerde kaldı. Yüzüne yapılan buz tedavisi sonrası taraftarların alkışlarıyla yine oyuna döndü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ