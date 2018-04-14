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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Gary Medel korkuttu

    Gary Medel korkuttu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018

    Kartal'ın son haftalarda harika futbol oynayan yıldızı dün de Akhisar deplasmanında çok iyiydi.

    Şililli futbolcu maçın ilk yarısında korkuttu. 26. dakikada aldığı darbeyle yerde kaldı. Yüzüne yapılan buz tedavisi sonrası taraftarların alkışlarıyla yine oyuna döndü.

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