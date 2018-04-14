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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Brighton kalecisi Mathew Ryan'dan Beşiktaş açıklaması

    Premier Lig kalecisinden Beşiktaş açıklaması
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın kalecisi Mathew Ryan, ile ilgili açıklamalarda bulundu

    İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Brighton Albion forması giyen Mathew Ryan, ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    İngiliz Mirror gazetesinin yer verdiği haberde Ryan, yaklaşan maçı ile ilgili konuştu. Avustralyalı file bekçisi Palace taraftarından korkmadığını belirtirken, Beşiktaş taraftarlarından övgüyle bahsetti. Ryan, "Crystal Palace maçında tribünler beni korkutmuyor. Çünkü Brugge'de oynarken Beşiktaş'a karşı maça çıkmıştım. 70 bin taraftar vardı ama 500 bin kişilik ses çıkarıyorlardı. Bunu kelimelerle anlatmak çok zor. O gece aklımda uzun bir süre kalacak." dedi.

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