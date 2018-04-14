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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş için keyif vakti...

    Beşiktaş için keyif vakti...
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 'ın Akhisarspor'u 3-0 mağlup etmesinden sonra Sabah Gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen bugünkü yazısında Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi.

    Şenol Güneş ve oyuncular için nefis bir 48 saat, oyunculuğumdan da antrenörlüğümden de bilirim, maç fazlasıyla da olsa lidersiniz... Şu tabloyu 29 haftadır taraftarı bekliyordu. 2 sezonun şampiyonu maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna ilk kez oturdu. Bu akşam Fenerbahçe'nin maçını, daha da önemlisi Galatasaray- Başakşehir maçını bekleyecekler. Kafa karıştırıcı bir tablo var aslında, kimin kazanmasını isteyecekleri net değil ama önemli olan Beşiktaş'ın kendi maçlarında 5'te 5 yapması... TT Stadı'na gideceğini düşünerek Başakşehir'in kazanmaması gerektiğini düşünüyor olabilirler.

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