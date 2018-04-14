Beşiktaş için keyif vakti...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ın Akhisarspor'u 3-0 mağlup etmesinden sonra Sabah Gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen bugünkü yazısında Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi.

Şenol Güneş ve oyuncular için nefis bir 48 saat, oyunculuğumdan da antrenörlüğümden de bilirim, maç fazlasıyla da olsa lidersiniz... Şu tabloyu 29 haftadır Beşiktaş taraftarı bekliyordu. 2 sezonun şampiyonu maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna ilk kez oturdu. Bu akşam Fenerbahçe'nin maçını, daha da önemlisi Galatasaray- Başakşehir maçını bekleyecekler. Kafa karıştırıcı bir tablo var aslında, kimin kazanmasını isteyecekleri net değil ama önemli olan Beşiktaş'ın kendi maçlarında 5'te 5 yapması... TT Stadı'na gideceğini düşünerek Başakşehir'in kazanmaması gerektiğini düşünüyor olabilirler.