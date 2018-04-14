Minik Sude, Lens ve Babelle buluştu

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Minik Sude, Lens ve Babel'le buluştu
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Hollanda'da yaşayan Beşiktaş taraftarı Sude Ekinci'nin dileği gerçekleşti. Minik taraftar, Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızları Babel ve Lens'le buluştu.
Minik Beşiktaş taraftarı Sude Ekinci, siyah-beyazlı takımın Hollanda'lı yıldızları Babel ve Lens'le buluşmak istemişti. Beşiktaş Kulübü, Sude'nin dileğine kayıtsız kalmadı. Hollanda'dan gelen Ekinci, İstanbul'da siyah-beyazlıların yıldız isimleri Babel ve Lens'le biraraya geldi. İki futbolcuyu karşısında görünce çok heyecanlanan Sude'nin mutluluğu gözlerinden okundu. Babel ve Lens, Sude'ye yakın ilgi gösterirken, iki futbolcu, minik taraftarın formasını imzaladı.
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