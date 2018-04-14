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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Zago'dan Beşiktaş'a büyük övgü!

    Zagodan Beşiktaşa büyük övgü!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    ’ın eski futbolcusu , Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi performansını değerlendirdi.

    "'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bazı maçlarını izledim. Gerçekten bu sezo n çok iyi iş çıkardılar. Gruptan lider çıktılar ve çok da iyi bir takıma sahipler bu sezon. Artık lige bakacaklar. Pepe, Real Madrid'de oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Beşiktaş için her maçta savaşıyor. Ben bir efsane haline geldim belki ama Pepe de bunu başaracaktır" diye konuştu.

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