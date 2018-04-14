Zagodan Beşiktaşa büyük övgü!

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Zago'dan Beşiktaş'a büyük övgü!
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Beşiktaş’ın eski futbolcusu Zago, Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi performansını değerlendirdi.
"Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bazı maçlarını izledim. Gerçekten bu sezo n çok iyi iş çıkardılar. Gruptan lider çıktılar ve çok da iyi bir takıma sahipler bu sezon. Artık lige bakacaklar. Pepe, Real Madrid'de oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Beşiktaş için her maçta savaşıyor. Ben bir efsane haline geldim belki ama Pepe de bunu başaracaktır" diye konuştu.
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