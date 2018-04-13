13 Nisan 2018, Cuma
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Fernandes, Beşiktaş'a Edimilson'ı önerdi
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Fernandes’in, siyah-beyazlılara kuzenini teklif etti.
West Ham'ın, İsviçre pasaportu taşıyan kuzenini kullanmadığını söyleyen Fernandes'in, "21 yaşında. West Ham'da acı çekiyor. Beşiktaş'ta yıldız olabilir" dediği öğrenildi.
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