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    13 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Fernandes, Beşiktaş'a Edimilson'ı önerdi

    Fernandes’ten Edimilson önerisi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    'ın eski yıldızlarından ’in, siyah-beyazlılara kuzenini teklif etti.

    West Ham'ın, İsviçre pasaportu taşıyan kuzenini kullanmadığını söyleyen 'in, "21 yaşında. West Ham'da acı çekiyor. Beşiktaş'ta yıldız olabilir" dediği öğrenildi.

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