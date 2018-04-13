Beşiktaş liderlik için sahaya çıkıyor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig’de 29’uncu haftanın açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Şampiyonluk yolunda son haftalara girilirken zirve takibini sürdüren siyahbeyazlılar, önündeki takımlar Galatasaray ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada kazanarak, avantaj yakalamak istiyor.

KARTAL'IN GÖZÜ YÜKSEKLERDE

Alanya ve Göztepe maçlarının ardından Akhisarspor'u da yenerek galibiyet serisini üç maça çıkarmak isteyen Kartal'ın gözü yükseklerde. Siyah- beyazlılar, bu akşamki maçı kazanması durumunda puanını 59'a çıkartacak ve aynı puana sahip olan Başakşehir'in önünde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Hem şampiyonluk isteği hem de iki rakibinin (G.Saray-Başakşehir) pazar günü karşıya gelecek olması açısından Akhisar deplasmanının önemi iki kat artıyor.

CEZALILAR DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta kart cezaları sona eren 4 futbolcu takıma dönüyor. F.Bahçe kupa maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 5 müsabakadan men cezası alan Quaresma'nın yanı sıra, sarı kart cezalısı oldukları için geçen hafta oynayamayan Atiba, Tolgay ve Oğuzhan, bugünkü maçta oynayabilecek.

ÜÇ YILDIZ SARI KART SINIRINDA

Akhisar karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ta 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Tosic, Caner ve kırmızı kart cezası biten Quresma, bugünkü mücadelede sarı kart görmeleri haline önümüzdeki hafta Vodafone Park Stadı'nda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak.