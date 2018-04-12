;
    13 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Fikret Orman, Beşiktaşlı taraftarlarla bir araya geldi

    Fikret Orman, Beşiktaşlı taraftarlarla bir araya geldi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Kulübü Başkanı , Akhisar Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışında siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Orman, Akhisar Beşiktaşlılar Derneği'nin açılış törenine katıldı.

    , törende Akhisar Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Turgay Suyolcu, dernek üyeleri ve taraftarlarla sohbet etti. Taraftarların beraberinde getirdiği Beşiktaş formalarını imzalayan Fikret Orman, siyah-beyazlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Törende yönetim kurulu üyeleri Hakan Özköse ve Erdal Karacan da yer aldı.



    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Beşiktaşa İzmirde çoşkulu karşılama! Beşiktaş'a İzmir'de çoşkulu karşılama!
    Şenol Güneşten Aykut Kocaman ve Fatih Terime büyük fark! Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman ve Fatih Terim'e büyük fark!
    Beşiktaş ile Akhisar 12. randevuda Beşiktaş ile Akhisar 12. randevuda
    BİZE ULAŞIN