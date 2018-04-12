Yeni Aboubakar Cyle Larin!

GÖZTEPE maçında oyuna girdikten sonra 3 dakika içinde attığı golle bir anda taraftarın gözdesi olan Cyle Larin’e ‘Yeni Aboubakar’ benzetmesi yapılmaya başlandı bile.

Attığı gol sonrası tüm takımın tebrik ettiği Larin, küçük kardeş gibi görülüyor. Q7 de, aynen Aboubakar'la olduğu gibi Larin'le de özel olarak ilgileniyor.