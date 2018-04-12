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    12 Nisan 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Yeni Aboubakar Cyle Larin!

    Yeni Aboubakar Cyle Larin!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    GÖZTEPE maçında oyuna girdikten sonra 3 dakika içinde attığı golle bir anda taraftarın gözdesi olan ’e ‘Yeni ’ benzetmesi yapılmaya başlandı bile.

    Attığı gol sonrası tüm takımın tebrik ettiği Larin, küçük kardeş gibi görülüyor. Q7 de, aynen 'la olduğu gibi Larin'le de özel olarak ilgileniyor.

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