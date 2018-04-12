12 Nisan 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Yeni Aboubakar Cyle Larin!
Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
GÖZTEPE maçında oyuna girdikten sonra 3 dakika içinde attığı golle bir anda taraftarın gözdesi olan Cyle Larin’e ‘Yeni Aboubakar’ benzetmesi yapılmaya başlandı bile.
Attığı gol sonrası tüm takımın tebrik ettiği Larin, küçük kardeş gibi görülüyor. Q7 de, aynen Aboubakar'la olduğu gibi Larin'le de özel olarak ilgileniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ