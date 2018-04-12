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Kimsenin yeri garanti değil
Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
6’da 6 hedefiyle yarın akşam Akhisar deplasmanına çıkacak Beşiktaş’ta kadro bilmecesi yaşanıyor.
Şenol Güneş'in, Göztepe maçında başarılı performans ortaya koyan Necip ve Medel ile cezaları sona eren Oğuzhan, Tolgay, Atiba arasından hangi 2 futbolcuya 11'de görev vereceği konusunda tatlı bir sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı. Güneş oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Kimsenin forması garanti değil. Antrenmanlarda en iyi performansı kim gösterirse formayı o alacak" açıklamasını yaptı.
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