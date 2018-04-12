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    12 Nisan 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Volkan Şen, Şenol Güneş'e haber yolladı

    Şenol Güneşe haber yolladı! Bedelsiz gelirim...
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    'ın sezon başında transfer gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 'in, teknik direktör 'e haber yollayarak "Beşiktaş'a bedelsiz gelirim hocam" dediği öne sürüldü.

    Sezon başında 'ta teknik direktör 'in sezon başında transferini istediği Şenol Güneş'le ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

    Atiker Konyaspor'da top koşturan ve sezon sonu boşa çıkacak olan kanat oyuncusu 'in, Şenol Güneş'le transfer için görüştüğü iddia edildi.

    Volkan Şen'in Bursaspor'dan hocası olan Güneş'e, "Beşiktaş'a bedelsiz gelirim hocam" dediği öne sürüldü.

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