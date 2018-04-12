Beşiktaş'ın sezon başında transfer gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Volkan Şen'in, teknik direktör Şenol Güneş'e haber yollayarak "Beşiktaş'a bedelsiz gelirim hocam" dediği öne sürüldü.

Sezon başında Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sezon başında transferini istediği Şenol Güneş'le ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

Atiker Konyaspor'da top koşturan ve sezon sonu boşa çıkacak olan kanat oyuncusu Volkan Şen'in, Şenol Güneş'le transfer için görüştüğü iddia edildi.

Volkan Şen'in Bursaspor'dan hocası olan Güneş'e, "Beşiktaş'a bedelsiz gelirim hocam" dediği öne sürüldü.