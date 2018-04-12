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    12 Nisan 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    İtalyanlar yazdı: Mario Mandzukic, İstanbul yolcusu...

    İtalyanlar yazdı: Mandzukic, İstanbula...
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Real Madrid'e iki gol birden atan fakat bu performansı yarı finale yetmeyen Mandzukic için İtalyanlar bombayı patlattı.

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