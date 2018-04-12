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İtalyanlar yazdı: Mario Mandzukic, İstanbul yolcusu...
Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Real Madrid'e iki gol birden atan fakat bu performansı yarı finale yetmeyen Mandzukic için İtalyanlar bombayı patlattı.
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