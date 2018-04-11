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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    "Talisca'dan stat parası kazanılır"

    Taliscadan stat parası kazanılır
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Eski yönetici , Radyospor’dan Özgür Sancar’a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Kolot, " 21 milyon euro bedele 'yı alıp yaz döneminde verdiğinin 3 misline satabilir. Bana göre 60 milyon bedelle satabilir. Kulübün kasasına yeni bir stadyum parası kadar para girebilir" dedi.

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