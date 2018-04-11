Taliscadan stat parası kazanılır

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"Talisca'dan stat parası kazanılır"
Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018
Eski yönetici Celal Kolot, Radyospor’dan Özgür Sancar’a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kolot, "Beşiktaş 21 milyon euro bedele Anderson Talisca'yı alıp yaz döneminde verdiğinin 3 misline satabilir. Bana göre 60 milyon bedelle satabilir. Kulübün kasasına yeni bir stadyum parası kadar para girebilir" dedi.
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