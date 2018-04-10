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    10 Nisan 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinin biletleri satışa çıkıyor

    İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    'nin yarı finalinde ile yapacağı ikinci maçın biletleri, 12 Nisan Perşembe günü satışa çıkıyor.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 19 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak rövanş karşılaşmasının biletlerinin, 12 Nisan Perşembe günü Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa sunulacağı bildirildi.

    Fenerbahçe kart sahipleriyle faturalı Fenercell abonelerinin 13 Nisan Cuma gününden itibaren temin edebileceği biletlerin, 14 Nisan Cumartesi günü genel satışa açılacağı kaydedildi.

    Kupadaki derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

    Spor Toto-Migros Tribünü: 87 lira

    Fenerium Üst-Maraton Üst A-B H-I Blok: 109 lira

    Fenerium Üst-Maraton Üst C-D-F-G Blok: 130 lira

    Fenerium Alt-Maraton Alt A-B-H-I Blok: 195 lira

    Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 216 lira

    Fenerium Alt-Maraton Alt D-F Blok: 250 lira

    Maraton Alt E Blok: 297

    Fenerium Alt E Blok: 324 lira

    1907 Tribünü: 430 lira



    Kaynak: AA

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