11 Nisan 2018, Çarşamba
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Fikret Orman Fernando Torres'i veto etti!
Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018
Başkan Fikret Orman, Fabri’nin menajerinin yaptığı Fernando Torres teklifini ikinci kez reddetti.
Robben ve Ribery'yi yaşlarından dolayı veto eden Başkan Orman, artık yaşlı oyunculara yüksek meblağlar ödeyerek transfer yapmak yerine genç oyunculara bonservis ödemeyi tercih ettiklerini iletti.
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