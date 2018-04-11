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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Fikret Orman Fernando Torres'i veto etti!

    Fikret Ormandan İspanyol yıldıza veto!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Başkan , Fabri’nin menajerinin yaptığı teklifini ikinci kez reddetti.

    Robben ve Ribery'yi yaşlarından dolayı veto eden Başkan Orman, artık yaşlı oyunculara yüksek meblağlar ödeyerek transfer yapmak yerine genç oyunculara bonservis ödemeyi tercih ettiklerini iletti.

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