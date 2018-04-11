Başkan Fikret Orman, Fabri’nin menajerinin yaptığı Fernando Torres teklifini ikinci kez reddetti.

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Robben ve Ribery'yi yaşlarından dolayı veto eden Başkan Orman, artık yaşlı oyunculara yüksek meblağlar ödeyerek transfer yapmak yerine genç oyunculara bonservis ödemeyi tercih ettiklerini iletti.