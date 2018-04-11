11 Nisan 2018, Çarşamba
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Beşiktaş düzlüğe çıkıyor!
Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018
Üst üste gelen iki şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde başarı ve bir de futbolcu satışları alt alta yazılınca Beşiktaş’ın ekonomisinde gözle görülür bir düzelme yaşanır oldu...
Haziran 2017'den, 2018 Şubat'ının sonuna kadar olan 9 aylık dönemde Beşiktaş'ın kar hanesine 44.2 milyon TL yazıldı. Geçen yıl aynı dönemde kar sadece 2.8 milyon TL'ydi.
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