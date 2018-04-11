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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş düzlüğe çıkıyor!

    Beşiktaş düzlüğe çıkıyor!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Üst üste gelen iki şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde başarı ve bir de futbolcu satışları alt alta yazılınca ’ın ekonomisinde gözle görülür bir düzelme yaşanır oldu...

    Haziran 2017'den, 2018 Şubat'ının sonuna kadar olan 9 aylık dönemde 'ın kar hanesine 44.2 milyon TL yazıldı. Geçen yıl aynı dönemde kar sadece 2.8 milyon TL'ydi.

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