"Farkını göster Quaresma"

Teknik direktör Güneş, cezası biten Portekizli yıldız Quaresma’yı Akhisar maçı için “Çık ve farkını ortaya koy” diye motive ediyor

Cuma akşamı Akhisar deplasmanına çıkacak siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in son oynanan Göztepe maçında başarılı performans ortaya koyan Necip ve Medel ile cezaları sona eren Oğuzhan, Tolgay, Atiba arasından hangi iki futbolcuya 11'de görev vereceği konusunda tatlı bir sıkıntı yaşadığı ve futbolcuların antrenmanlardaki performansına göre son kararını vereceği kaydedildi.

İSABETLİ ORTA REKORTMENİ

Siyah-beyazlılar hem kalan 6 hafta da hem de Akhisarspor maçında Ricardo Quaresma'dan patlama bekleniyor. 5 maçlık cezasını tamamlayan ve 5 haftadır sahalardan uzak olmasına rağmen 80 orta ile hala "ligin isabetli orta rekortmeni" unvanını elinde bulunduran Portekizli yıldızla ikili görüşmeler yapan tecrübeli teknik adamın, Ricardo Quaresma'ya "Çık ve kaliteni göster" dediği belirtildi.