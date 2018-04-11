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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan Benfica'ya son Talisca teklifi

    Beşiktaştan son Talisca teklifi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 11.04.2018

    yönetimi Talisca için ’ya 18 milyon Euro’luk teklif yaptı

    yönetimi sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Talisca için kulübü ile temaslarını sıklaştırdı. Satın alma opsiyonu 21 milyon Euro olan Brezilyalı orta 10 numara için 18 milyon Euro'ya kadar çıkan yönetim, Portekiz ekibinden gelecek cevabı beklemeye başladı. Benfica'nın Talisca'yı 21 milyon Euro'nun aşağısında bir rakama satmak istemediği konuşuluyor.

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