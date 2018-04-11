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Beşiktaş'tan Benfica'ya son Talisca teklifi
Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 11.04.2018
Beşiktaş yönetimi Talisca için Benfica’ya 18 milyon Euro’luk teklif yaptı
Beşiktaş yönetimi sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Talisca için kulübü Benfica ile temaslarını sıklaştırdı. Satın alma opsiyonu 21 milyon Euro olan Brezilyalı orta 10 numara için 18 milyon Euro'ya kadar çıkan yönetim, Portekiz ekibinden gelecek cevabı beklemeye başladı. Benfica'nın Talisca'yı 21 milyon Euro'nun aşağısında bir rakama satmak istemediği konuşuluyor.
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