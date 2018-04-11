Marsilya, Dusko Tosic için kararlı

Fransız kulüplerinden Marsilya’nın Beşiktaş’ın Sırp yıldızı Dusko Tosic’i transfer etmekte kararlı olduğu öğrenildi.

Siyah-Beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan Tosic için sezon sonunda görüşme kararı alan Marsilya'nın 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulunacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Tosic için vereceği cevap ise merakla bekleniyor.

Beşiktaş'ta sol bek ve stoper pozisyonlarında oynayan Tosic'e Marsilya'nın ciddi bir teklif yapacağı öğrenildi. Fransız kulübü Tosic'i bir süredir izliyordu.