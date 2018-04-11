;
    11 Nisan 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Marsilya, Dusko Tosic için kararlı

    Fransız devi Beşiktaşın yıldızının peşinde!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 11.04.2018

    Fransız kulüplerinden ’nın ’ın Sırp yıldızı ’i transfer etmekte kararlı olduğu öğrenildi.

    Siyah-Beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan Tosic için sezon sonunda görüşme kararı alan Marsilya'nın 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulunacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Tosic için vereceği cevap ise merakla bekleniyor.

    'ta sol bek ve stoper pozisyonlarında oynayan Tosic'e 'nın ciddi bir teklif yapacağı öğrenildi. Fransız kulübü Tosic'i bir süredir izliyordu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Beşiktaştan son Talisca teklifi Beşiktaş'tan son Talisca teklifi
    Beşiktaş, Alman yıldızı takibe aldı Beşiktaş, Alman yıldızı takibe aldı
    Beşiktaşta şampiyonluk hesapları! Beşiktaş'ta şampiyonluk hesapları!
    BİZE ULAŞIN