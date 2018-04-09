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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Brahimi'nin menajerinden Beşiktaş açıklaması

    Brahiminin menajerinden Beşiktaş açıklaması
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    ’ın gündeminde olduğu iddia edilen Yacine hakkında menajeri Luis Alonso’dan açıklama geldi. Alonso, Brahimi’nin Türkiye’ye gelmesinin imkansız olduğunu söyledi.

    'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Yacine 'nin İspanya temsilcisi Luis Alonso, oyuncunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Brahimi'nin Türkiye'ye gelmesinin imkansız olduğunu söyleyen Alonso, 'Brahimi'nin Porto ile 1 yıl daha kontratı var. Şu anda Türkiye'ye gelmesi imkansız. Yakın gelecekteki kariyerinde Türkiye'yi düşünmüyor' dedi.

    Porto formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a karşı iki maçta da görev yapan Cezayirli yıldız oyuncu dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

    Piyasa değeri 25 milyon Euro olan Yacine Brahimi'nin Porto ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek. Brahimi, Porto formasıyla bu sezon çıktığı toplam 43 maçta 10 gol 10 asistlik performans sergiledi. (Akşam)

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