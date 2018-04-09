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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Yok artık Atiba! Görenler şaştı kaldı

    Yok artık Atiba! Görenler şaştı kaldı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    Atiba Hutchinson'ı Beşiktaş semt pazarında alışveriş yaparken görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Beşiktaş'ın 35 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Beşiktaş semt pazarında alışveriş yaparken görüldü.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi çekti.

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