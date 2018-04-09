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Yok artık Atiba! Görenler şaştı kaldı
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018
Atiba Hutchinson'ı Beşiktaş semt pazarında alışveriş yaparken görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Beşiktaş'ın 35 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Beşiktaş semt pazarında alışveriş yaparken görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi çekti.
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