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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

    Beşiktaşta keyifler yerinde
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    , Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları, pas, 5'e 2 çalışmalarının ardından minyatür kale maç oynadı. Antrenman taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

    Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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