Beşiktaş’ın Göztepe’ye 5 atan kadrosunun belki de yarısı Akhisar karşısında değişecek.

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Cezaları bitenvetakıma dönüyor. Riske edilmeyenda bu kez tamamen hazır olacak. Teknik direktör'i şimdiden tatlı bir sıkıntı bastı. Siyah-beyazlı futbolcular, galibiyetin ödülü olarak dünü izinli geçirdi.