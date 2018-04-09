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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş kadro konusunda kararsız

    Şenol Güneşin kadro sıkıntısı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    ’ın Göztepe’ye 5 atan kadrosunun belki de yarısı Akhisar karşısında değişecek.

    Cezaları biten Quaresma, Atiba, Oğuzhan ve Tolgay takıma dönüyor. Riske edilmeyen Gökhan da bu kez tamamen hazır olacak. Teknik direktör Şenol Güneş'i şimdiden tatlı bir sıkıntı bastı. Siyah-beyazlı futbolcular, galibiyetin ödülü olarak dünü izinli geçirdi.

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