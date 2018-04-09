09 Nisan 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş kadro konusunda kararsız
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Beşiktaş’ın Göztepe’ye 5 atan kadrosunun belki de yarısı Akhisar karşısında değişecek.
Cezaları biten Quaresma, Atiba, Oğuzhan ve Tolgay takıma dönüyor. Riske edilmeyen Gökhan da bu kez tamamen hazır olacak. Teknik direktör Şenol Güneş'i şimdiden tatlı bir sıkıntı bastı. Siyah-beyazlı futbolcular, galibiyetin ödülü olarak dünü izinli geçirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ