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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş Vodafone Park'ta farklı

    Kartal Vodafone Parkta farklı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Vodafone Park'ta gole doyuruyor

    Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de 52 resmi maçta 131 gol atarak 2.5 ortalama yakaladı; bu maçların 23'ünü 3 ve üzerinde gol atarak tamamladı. Kartal, Vodafone Park'taki son 13 karşılaşmada ise 44 gol atarak 3.3'lük ortalama tutturdu. Vodafone Park'ın golcüleri Cenk Tosun (23 gol) ile Talisca (21).

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