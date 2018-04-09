Beşiktaş Vodafone Park'ta gole doyuruyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Siyah-beyazlılar,'de 52 resmi maçta 131 gol atarak 2.5 ortalama yakaladı; bu maçların 23'ünü 3 ve üzerinde gol atarak tamamladı. Kartal, Vodafone Park'taki son 13 karşılaşmada ise 44 gol atarakVodafone Park'ın golcüleri Cenk Tosun (23 gol) ile Talisca (21).