Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel: Sonuna kadar savaşacağız
Göztepe karşısında müthiş oynayıp bir de gol atan Şilili yıldız, “Bu kavgayı sonuna kadar sürdürüp şampiyon olmak istiyoruz. Savaşa savaşa her maçımızı kazanacağız” sözü verdi
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, şampiyonluk için iddialı açıklamalar yaptı. Göztepe'yi 5-1 yenerek gerçek güçlerini sahaya yansıttıklarını belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Puan cetvelinde gerçek yerimizde değiliz. Zirveyi hak ediyoruz ama Avrupa maçları nedeniyle yoğun ve yorucu bir sezon yaşadık, bu yüzden biraz geride kaldık. Ancak hala şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz" ifadelerini kullandı.
FARK ÖNEMLİ DEĞİL
Zirveyle puan farkının önemli olmadığını, kalan 6 haftada bunu kapatabileceklerini sözlerine ekleyen Medel, "Şu an bir kavganın içindeyiz. Bu kavgayı da sonuna kadar sürdürüp, şampiyona olmak istiyoruz. Diğer maçlar bizi ilgilendirmiyor. Savaşa savaşa her maçımızı kazanacağız" dedi.
ORTA SAHAYI SIRTLADI
Medel, siyah-beyazlı formayla ilk golünü attığı Göztepe maçında müthiş bir efor sergiledi. En çok topla buluşan (96) isimdi. Ona en yakın isim (76) Pepe'ydi. 3'te 3'lük uzun top başarısı yakalayan oyuncu, 1 kez adam geçti, 1 de başarılı ara pas attı, sahada basmadık yer bırakmadı.
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