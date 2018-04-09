Benfica'ya 31 Mayıs'a kadar 21 milyon Euro ödeyerek Talisca'nın bonservisini almayı planlayan Beşiktaş, yetenekli oyuncunun 1,5 milyon Euro olan yıllık ücretine de ciddi bir zam yapacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ