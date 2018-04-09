;
    09 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Talisca'nın maaşına zam yapmaya hazırlanıyor

    Taliscaya zam dopingi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    Benfica'ya 31 Mayıs'a kadar 21 milyon Euro ödeyerek Talisca'nın bonservisini almayı planlayan Beşiktaş, yetenekli oyuncunun 1,5 milyon Euro olan yıllık ücretine de ciddi bir zam yapacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Medel: Sonuna kadar kavganın içindeyiz Medel: Sonuna kadar kavganın içindeyiz
    Ozi paylaşılamıyor! Ozi paylaşılamıyor!
    Taliscadan transfer açıklaması: Kalmak istiyorum Talisca'dan transfer açıklaması: "Kalmak istiyorum"
    BİZE ULAŞIN