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Beşiktaş, Talisca'nın maaşına zam yapmaya hazırlanıyor
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018
Benfica'ya 31 Mayıs'a kadar 21 milyon Euro ödeyerek Talisca'nın bonservisini almayı planlayan Beşiktaş, yetenekli oyuncunun 1,5 milyon Euro olan yıllık ücretine de ciddi bir zam yapacak.
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