Forvet gibi defans
Beşiktaş’ın defansı atarken de tutarken de iyi... Siyah-beyazlılar, 28. haftalar itibariyle son 8 sezonun en az golünü yerken, savunma 8 de gol atarak skora forvetler kadar katkı sağladı
Beşiktaş'ın defansında yer alan oyuncular, hem savunmada hem hücumdaki futbollarıyla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, 28. haftalar dikkate alındığında son 8 sezonun en iyi performansını bu sezon ortaya koydu. Beşiktaş, 28 maç sonunda kalesinde 24 gol gördü. Geçen sezon 25 gol yiyen siyah- beyazlı ekip, 2015-2016 sezonun 28. haftasını ise 28 gol yiyerek tamamlamıştı. Kartal'ın savunmacıları hücum konusunda da oldukça etkili bir performans sergiledi.
NEGREDO'NUN ENSESİNDE
Ligin ilk yarısında 8 gol atan Cenk Tosun'un devre arasında Everton'a transfer olmasının ardından Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda yer alan golcü oyuncular Negredo, Love, Mustafa Pektemek ve Cyle Larin de şu ana dek toplam 8 gol atarken defenslar da aynı gol sayısını yakaladı. Dusko Tosic, ligde attığı 4 golle hücumda en etkili savunma oyuncusu olurken, santrforda görev alan ve ligde 5 golü bulunan Negredo'ya yaklaştı. Pepe'nin 2 gol attığı siyah-beyazlılarda Domagoj Vida ile Adriano Correia da birer kez fileleri havalandırdı.
2 LOVE 1 LARİN
Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından transfer edilen Vagner Love, siyah-beyazlı formayla 2 kez fileleri havalandırırken, Love gibi ikinci yarıda takıma dahil edilen Cyle Larin de bir kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın bir diğer santrforu Mustafa Pektemek ise oynadığı maçlarda gol bulamadı.
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