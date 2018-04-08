08 Nisan 2018, Pazar
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Necip Uysal'a tam puan
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Uzun bir aradan sonra 11’de şans bulan Necip, dün akşamın öne çıkan isimlerindendi
Kaptan olarak sahaya çıkan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu, Medel'le birlikte orta alanda başarılı bir 90 dakika çıkardı. Öte yandan bu sezon 10. lig maçına çıkan Necip, 4. kez 11'de başladı.
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