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    08 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Necip Uysal'a tam puan

    Necipe tam puan
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Uzun bir aradan sonra 11’de şans bulan Necip, dün akşamın öne çıkan isimlerindendi

    Kaptan olarak sahaya çıkan 'ın tecrübeli oyuncusu, Medel'le birlikte orta alanda başarılı bir 90 dakika çıkardı. Öte yandan bu sezon 10. lig maçına çıkan Necip, 4. kez 11'de başladı.

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