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    08 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Göztepe maçına 6 eksikle çıktı

    Kartalda 6 eksik
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    ligin 28. haftasında konuk ettiği ’ye karşı 6 eksikle sahaya çıktı.

    Siyah-beyazlılarda; Atiba, Oğuzhan, ve Tolgay sarı, Quaresma ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Teknik heyet, sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Love ile Gökhan'ı da kadroya almadı.

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