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Beşiktaş, Göztepe maçına 6 eksikle çıktı
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Beşiktaş ligin 28. haftasında konuk ettiği Göztepe’ye karşı 6 eksikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlılarda; Atiba, Oğuzhan, ve Tolgay sarı, Quaresma ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Teknik heyet, sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Love ile Gökhan'ı da kadroya almadı.
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