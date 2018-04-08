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    08 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Veli Kavlak sahalara geri döndü

    Veli artık sahalarda
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan , sahalara döndü.

    En son 26 Ocak 2017'de Kayserispor'a karşı kupada oynayan Veli, dün U21 Takımı'nın Göztepe'yi 1-0 yendiği maçta forma giydi.

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