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Veli Kavlak sahalara geri döndü
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Veli Kavlak, sahalara döndü.
En son 26 Ocak 2017'de Kayserispor'a karşı kupada oynayan Veli, dün Beşiktaş U21 Takımı'nın Göztepe'yi 1-0 yendiği maçta forma giydi.
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