;
    08 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma formasına kavuşuyor

    Quaresma geri sayımda
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası sınavında gördüğü kırmızı kart nedeniyde 5 maç ceza alan Quaresma, geri sayıma geçti.

    Tribünden takip ettiği Göztepe karşılaşmasıyla cezası sona eren Portekizli yıldız futbolcu, teknik heyetin şans vermesi halinde gelecek hafta oynanacak Akhisar mücadelesinde forma giyecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Yıldız oyuncuya Newcastle kancası! Yıldız oyuncuya Newcastle kancası!
    Anderson Talisca o istatistikte ligin zirvesinde! Anderson Talisca o istatistikte ligin zirvesinde!
    Veli artık sahalarda Veli artık sahalarda
    BİZE ULAŞIN