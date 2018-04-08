08 Nisan 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma formasına kavuşuyor
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası sınavında gördüğü kırmızı kart nedeniyde 5 maç ceza alan Quaresma, geri sayıma geçti.
Tribünden takip ettiği Göztepe karşılaşmasıyla cezası sona eren Portekizli yıldız futbolcu, teknik heyetin şans vermesi halinde gelecek hafta oynanacak Akhisar mücadelesinde forma giyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ