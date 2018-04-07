Tüm planlar alt üst oldu!

Beşiktaş'taki eksik oyuncu sayasının fazlalığı, teknik direktör Güneş’in keyfini kaçırdı

Antrenmanlarda Adriano'yu Medel ile birlikte orta sahada deneyen Güneş, Gökhan Gönül'ü de sakatlığından dolayı kadroya almaz ise planlarında değişiklik yapabilir. Güneş'in alternatifleri şöyle:

1-Gökhan Gönül oynamaz ise Adriano sağ bekte, Pepe-Tosic stoperde ve Caner sol bekte olacak. Orta saha Necip -Medel ikilisinden oluşacak.

2-Vida'nın sağ bekte oynaması durumunda stoper ikilisi Pepe- Tosic, sol bek Caner olacak ve orta saha Adriano- Medel'e emanet edilecek.

3-Gökhan Gönül'ün sağ bekte görev alması durumunda ise defans Gökhan, Pepe, Tosic ve Caner, orta saha ise Adriano ve Medel'den kurgulanacak.