Emre Mor’a Şenol Güneş vetosu

Türk oyunculara kapısı açık olan teknik direktör Şenol Güneş’ten bir veto daha geldi

Güneş'in, Başkan Orman'ın Emre Mor için düşüncelerini sorduğunda verdiği cevap şaşırttı. Tecrübeli hocanın Emre Mor transferiyle ilgili, "Gördüğüm en yetenekli futbolculardan birisi ama maalesef sıkıntılı bir isim. Yedek kaldığı anda Kerim gibi sıkıntı çıkarır, onunla çalışmak istemem" dediği iddia edildi.