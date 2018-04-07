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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Emre Mor’a Şenol Güneş vetosu

    Emre Mor’a Güneş vetosu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Türk oyunculara kapısı açık olan teknik direktör ’ten bir veto daha geldi

    Güneş'in, Başkan Orman'ın için düşüncelerini sorduğunda verdiği cevap şaşırttı. Tecrübeli hocanın Emre Mor transferiyle ilgili, "Gördüğüm en yetenekli futbolculardan birisi ama maalesef sıkıntılı bir isim. Yedek kaldığı anda Kerim gibi sıkıntı çıkarır, onunla çalışmak istemem" dediği iddia edildi.

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