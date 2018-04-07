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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Gökhan Gönül belirsiz

    Gökhan Gönül belirsiz
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    Dizindeki sakatlık sebebiyle tedavisi süren ’ün durumu belirsizliğini koruyor.

    Teknik direktör Şenol Güneş, son antrenmanda takımdan ayrı koşu yapan deneyimli sağ bek hakkındaki kararını maç saatinde verecek. 'ün iğne tedavisi ile hazır hale gelip maça çıkmayı istediği öğrenildi.

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