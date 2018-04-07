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Gökhan Gönül belirsiz
Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018
Dizindeki sakatlık sebebiyle tedavisi süren Gökhan Gönül’ün durumu belirsizliğini koruyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, son antrenmanda takımdan ayrı koşu yapan deneyimli sağ bek hakkındaki kararını maç saatinde verecek. Gökhan Gönül'ün iğne tedavisi ile hazır hale gelip maça çıkmayı istediği öğrenildi.
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