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    07 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Talisca, kariyer rekorunu kırdı

    Talisca rekor kırdı!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 Giriş Tarihi: 07.04.2018

    'ı 19. dakikada 1-0 öne geçiren Anderson , kariyer rekoruna imza attı.

    Bu sezon Süper Lig'de 12. gol sevincini yaşayan , Avrupa kupalarında 4 ve Türkiye Kupası'nda 2 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon siyah-beyazlı formayla resmi maçlarda 17 gol kaydeden Talisca, 2017-2018'de ise şimdiden 18 gole ulaştı.

    Benfica'dan geçen sezonun başında kiralık olarak 'a transfer edilen Talisca, eski takımıyla 2015-2016'da 9 kez fileleri havalandırabilirken, 2014-2015'te 11 defa gol sevinci yaşadı.

    Beşiktaş, Talisca'nın etkili olduğu bir karşılaşmayı daha mağlup olmadan tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı oyuncusunun gol bulduğu 29 maçta 23 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

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