Talisca, kariyer rekorunu kırdı

Beşiktaş'ı 19. dakikada 1-0 öne geçiren Anderson Talisca, kariyer rekoruna imza attı.

Bu sezon Süper Lig'de 12. gol sevincini yaşayan Talisca, Avrupa kupalarında 4 ve Türkiye Kupası'nda 2 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon siyah-beyazlı formayla resmi maçlarda 17 gol kaydeden Talisca, 2017-2018'de ise şimdiden 18 gole ulaştı.

Benfica'dan geçen sezonun başında kiralık olarak Beşiktaş'a transfer edilen Talisca, eski takımıyla 2015-2016'da 9 kez fileleri havalandırabilirken, 2014-2015'te 11 defa gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, Talisca'nın etkili olduğu bir karşılaşmayı daha mağlup olmadan tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı oyuncusunun gol bulduğu 29 maçta 23 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.